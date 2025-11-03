Adresár spoločností
Luxembourg Institute of Science and Technology
Luxembourg Institute of Science and Technology Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Luxembourg v Luxembourg Institute of Science and Technology sa pohybuje od €53.2K do €77.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luxembourg Institute of Science and Technology. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemerná celková odmena

€60.3K - €70K
Luxembourg
Bežný rozsah
Možný rozsah
€53.2K€60.3K€70K€77.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Luxembourg Institute of Science and Technology?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Luxembourg Institute of Science and Technology in Luxembourg predstavuje ročnú celkovú odmenu €77,149. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Luxembourg Institute of Science and Technology pre pozíciu Softvérový inžinier in Luxembourg je €53,161.

Ďalšie zdroje