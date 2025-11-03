Adresár spoločností
Luminance
Luminance Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United Kingdom v Luminance dosahuje £69.1K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Luminance. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Mediánový balík
company icon
Luminance
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£69.1K
Úroveň
Senior
Základný plat
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
2-4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Luminance?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Luminance in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £74,032. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Luminance pre pozíciu Softvérový inžinier in United Kingdom je £69,077.

Odporúčané pozície

Súvisiace spoločnosti

Ďalšie zdroje