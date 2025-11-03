Adresár spoločností
Lumentum
Lumentum UX výskumník Platy

Priemerné UX výskumník celkové odmeňovanie in United States v Lumentum sa pohybuje od $157K do $215K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lumentum. Posledná aktualizácia: 11/3/2025

Priemerná celková odmena

$168K - $204K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$157K$168K$204K$215K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Lumentum podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu UX výskumník v Lumentum in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $214,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lumentum pre pozíciu UX výskumník in United States je $157,250.

