Lumentum
  • Platy
  • Hardvérový inžinier

  • Všetky platy Hardvérový inžinier

Lumentum Hardvérový inžinier Platy

Mediánový Hardvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Lumentum dosahuje $168K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lumentum. Posledná aktualizácia: 11/2/2025

Mediánový balík
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
Celkom za rok
$168K
Úroveň
Staff Hardware Engineer
Základný plat
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Bonus
$13.8K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Lumentum?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Lumentum podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v Lumentum in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $250,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lumentum pre pozíciu Hardvérový inžinier in United States je $183,780.

