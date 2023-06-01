Adresár spoločností
Luma AI Platy

Platy Luma AI sa pohybujú od $53,560 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $150,750 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Luma AI. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

Dátový analytik
$53.6K
Softvérový inžinier
$151K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Luma AI predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $150,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Luma AI je $102,155.

Ďalšie zdroje

