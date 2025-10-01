Adresár spoločností
Lucid
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Softvérový inžinier Platy v Salt Lake City Greater Area

Softvérový inžinier odmeňovanie in Salt Lake City Greater Area v Lucid sa pohybuje od $102K za year pre Software Engineer 1 do $219K za year pre Staff Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Salt Lake City Greater Area dosahuje $135K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lucid. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začiatočnícka úroveň)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Lucid podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Lucid in Salt Lake City Greater AreaのSoftvérový inžinierで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$218,837です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
LucidのSoftvérový inžinier職種 in Salt Lake City Greater Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$132,200です。

Ďalšie zdroje