Lucid
Lucid Produktový dizajnér Platy v Salt Lake City Greater Area

Mediánový Produktový dizajnér kompenzačný balík in Salt Lake City Greater Area v Lucid dosahuje $137K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lucid. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Celkom za rok
$137K
Úroveň
II
Základný plat
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Lucid?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Lucid podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

UX dizajnér

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Produktový dizajnér at Lucid in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,970. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Produktový dizajnér role in Salt Lake City Greater Area is $120,500.

