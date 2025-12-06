Adresár spoločností
Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in Korea, South v Lotte sa pohybuje od ₩63.36M do ₩90.08M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lotte. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$50.7K - $57.7K
Korea, South
Bežný rozsah
Možný rozsah
$44.7K$50.7K$57.7K$63.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Lotte in Korea, South predstavuje ročnú celkovú odmenu ₩90,081,353. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lotte pre pozíciu Produktový dizajnér in Korea, South je ₩63,362,307.

