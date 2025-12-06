Adresár spoločností
Lotlinx
Lotlinx Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Canada v Lotlinx dosahuje CA$113K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lotlinx. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
company icon
Lotlinx
Software Engineer
Winnipeg, MB, Canada
Celkom za rok
$82.2K
Úroveň
Senior
Základný plat
$82.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Lotlinx?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Lotlinx in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$152,910. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lotlinx pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$113,115.

