Lotlinx
Lotlinx Dátový analytik Platy

Priemerné Dátový analytik celkové odmeňovanie in Canada v Lotlinx sa pohybuje od CA$83K do CA$120K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lotlinx. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$68.4K - $79.4K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$60.3K$68.4K$79.4K$87.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Lotlinx?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Lotlinx in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$120,431. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lotlinx pre pozíciu Dátový analytik in Canada je CA$82,986.

Ďalšie zdroje

