Priemerné IT špecialista celkové odmeňovanie v Lone Star Circle of Care sa pohybuje od $45.9K do $66.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lone Star Circle of Care. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$52.1K - $60.5K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$45.9K$52.1K$60.5K$66.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Lone Star Circle of Care?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu IT špecialista v Lone Star Circle of Care predstavuje ročnú celkovú odmenu $66,640. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lone Star Circle of Care pre pozíciu IT špecialista je $45,920.

