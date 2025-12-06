Adresár spoločností
Logitech
Logitech Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United Kingdom v Logitech sa pohybuje od £165K do £235K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Logitech. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$254K - $298K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$222K$254K$298K$316K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Logitech podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Logitech in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £235,453. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Logitech pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United Kingdom je £165,019.

