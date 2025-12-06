Adresár spoločností
Logitech
Logitech Analytik kybernetickej bezpečnosti Platy

Priemerné Analytik kybernetickej bezpečnosti celkové odmeňovanie v Logitech sa pohybuje od ₹5.45M do ₹7.74M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Logitech. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemerná celková odmena

$70.5K - $83.5K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$62.1K$70.5K$83.5K$88.1K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Logitech podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti v Logitech predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,744,035. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Logitech pre pozíciu Analytik kybernetickej bezpečnosti je ₹5,454,494.

