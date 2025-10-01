Adresár spoločností
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

  • Greater Sao Paulo

Loggi Manažér softvérového inžinierstva Platy v Greater Sao Paulo

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Greater Sao Paulo v Loggi dosahuje R$491K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Loggi. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkom za rok
R$491K
Úroveň
L5
Základný plat
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
11+ Roky
Aké sú kariérne úrovne v Loggi?

R$880K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Loggi in Greater Sao Paulo predstavuje ročnú celkovú odmenu R$928,570. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Loggi pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Greater Sao Paulo je R$543,941.

