Adresár spoločností
Loadsmart
Loadsmart Platy

Platy Loadsmart sa pohybujú od $38,921 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $88,094 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Loadsmart. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $71.9K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $88.1K
Dátový vedec
$60.3K

Produktový dizajnér
$38.9K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Loadsmart podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Loadsmart predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $88,094. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Loadsmart je $66,098.

