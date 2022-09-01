Adresár spoločností
LKQ
Platy LKQ sa pohybujú od $57,486 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $102,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LKQ. Posledná aktualizácia: 9/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $102K
Obchodný analytik
$57.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$72.3K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v LKQ predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $102,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LKQ je $72,271.

