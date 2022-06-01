Adresár spoločností
LiveIntent
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

LiveIntent Platy

Platy LiveIntent sa pohybujú od $86,700 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $220,000 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LiveIntent. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Predaj
Median $220K
Dátový vedec
$86.7K
Produktový manažér
$87.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Softvérový inžinier
$99.5K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v LiveIntent predstavuje Predaj s ročnou celkovou odmenou $220,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LiveIntent je $93,296.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre LiveIntent

Súvisiace spoločnosti

  • Qlik
  • Axway
  • Acquia
  • Jelli
  • WillowTree
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje