Licious
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Backend softvérový inžinier

  • India

Licious Backend softvérový inžinier Platy v India

Mediánový Backend softvérový inžinier kompenzačný balík in India v Licious dosahuje ₹4.68M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Licious. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Mediánový balík
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹4.68M
Úroveň
Software Development Engineer 3
Základný plat
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Licious?

₹13.98M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Licious in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,008,476. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Licious pre pozíciu Backend softvérový inžinier in India je ₹4,643,116.

