Liberty Tax
Liberty Tax Platy

Platy Liberty Tax sa pohybujú od $26,388 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $51,000 pre Manažér obchodných operácií na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Liberty Tax. Posledná aktualizácia: 9/9/2025

$160K

Účtovník
$26.4K
Administratívny asistent
$31.4K
Manažér obchodných operácií
$51K

Informačný technológ (IT)
$36.7K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Liberty Tax is Manažér obchodných operácií at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $51,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Liberty Tax is $34,024.

