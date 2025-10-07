Adresár spoločností
LG Ads
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Full-Stack softvérový inžinier

LG Ads Full-Stack softvérový inžinier Platy

Mediánový Full-Stack softvérový inžinier kompenzačný balík in India v LG Ads dosahuje ₹4.84M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky LG Ads. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹4.84M
Úroveň
L3
Základný plat
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v LG Ads?

₹13.98M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v LG Ads in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹6,536,340. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LG Ads pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in India je ₹5,180,077.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre LG Ads

Súvisiace spoločnosti

  • Altimetrik
  • Zoro
  • Aspire
  • Juni Learning
  • HBC Digital
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje