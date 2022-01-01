Adresár spoločností
LG Ads
LG Ads Platy

Platy LG Ads sa pohybujú od $29,768 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $331,500 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LG Ads. Posledná aktualizácia: 9/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $65.6K

Full-Stack softvérový inžinier

Obchodný analytik
$29.8K
Dátový vedec
$332K

Elektrotechnický inžinier
$87.4K
Produktový manažér
$217K
Predaj
$191K
Predajný inžinier
$147K
Manažér softvérového inžinierstva
$86.5K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v LG Ads predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $331,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LG Ads je $117,348.

