Levi's
Levi's Platy

Platy Levi's sa pohybujú od $25,761 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Rizikový kapitalista na spodnej hranici až po $211,050 pre Produktový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Levi's. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Účtovník
$155K
Dátový vedec
$51.6K
Marketing
$71.4K

Produktový dizajnér
$151K
Produktový manažér
$211K
Softvérový inžinier
$36.2K
Manažér softvérového inžinierstva
$70.7K
Rizikový kapitalista
$25.8K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Levi's predstavuje Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $211,050. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Levi's je $71,011.

Ďalšie zdroje