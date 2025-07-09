Adresár spoločností
Leverage Edu
Leverage Edu Platy

Platy Leverage Edu sa pohybujú od $4,546 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing na spodnej hranici až po $9,244 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Leverage Edu. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Marketing
$4.5K
Predaj
$6.5K
Softvérový inžinier
$9.2K

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Leverage Edu predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $9,244. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Leverage Edu je $6,472.

Ďalšie zdroje