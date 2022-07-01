Adresár spoločností
LevelTen Energy
LevelTen Energy Platy

Platy LevelTen Energy sa pohybujú od $222,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $241,200 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LevelTen Energy. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Softvérový inžinier
Median $222K

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
$239K
Manažér technických programov
$241K

Chýba vám vaša pozícia?

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v LevelTen Energy predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $241,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LevelTen Energy je $238,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre LevelTen Energy

