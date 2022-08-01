Adresár spoločností
Lettuce Grow
Lettuce Grow Platy

Platy Lettuce Grow sa pohybujú od $109,450 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $125,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Lettuce Grow. Posledná aktualizácia: 11/26/2025

Produktový manažér
$109K
Softvérový inžinier
Median $125K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Lettuce Grow predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $125,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lettuce Grow je $117,225.

