Lessen Platy

Platy Lessen sa pohybujú od $119,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $298,500 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Lessen. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softvérový inžinier
Median $125K
Obchodný analytik
$129K
Produktový dizajnér
$119K

Produktový manažér
$177K
Manažér softvérového inžinierstva
$299K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Lessen predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $298,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lessen je $129,350.

Ďalšie zdroje