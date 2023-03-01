Adresár Spoločností
Leroy Merlin
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Leroy Merlin Platy

Platový rozsah Leroy Merlin sa pohybuje od $13,127 v celkovej kompenzácii ročne pre Predaj na spodnom konci do $114,425 pre Produktový dizajnér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Leroy Merlin. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $35.1K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $77.4K
Manažér dátovej vedy
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Dátový vedec
$16.1K
Produktový dizajnér
$114K
Predaj
$13.1K
Manažér softvérového inžinierstva
$104K
Technický manažér programu
$53.4K
Rizikový kapitálový investor
$20.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Leroy Merlin je Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $114,425. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Leroy Merlin je $35,087.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Leroy Merlin

Súvisiace spoločnosti

  • Airbnb
  • Intuit
  • Snap
  • Stripe
  • SoFi
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje