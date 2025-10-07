Adresár spoločností
Lennar
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Dátový inžinier

Lennar Dátový inžinier Platy

Mediánový Dátový inžinier kompenzačný balík in United States v Lennar dosahuje $100K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lennar. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Mediánový balík
company icon
Lennar
Data Engineer
Miami, FL
Celkom za rok
$100K
Úroveň
RCG
Základný plat
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10.3K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
0 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Lennar?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový inžinier v Lennar in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $148,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lennar pre pozíciu Dátový inžinier in United States je $106,250.

Ďalšie zdroje