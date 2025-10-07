Adresár spoločností
Leidos
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Full-Stack softvérový inžinier

  • United States

Leidos Full-Stack softvérový inžinier Platy v United States

Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Leidos sa pohybuje od $84.4K za year pre T1 do $233K za year pre T6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $98K. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
T1
(Začiatočnícka úroveň)
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Leidos?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Leidos in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $233,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Leidos pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in United States je $98,000.

