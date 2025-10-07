Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Leidos sa pohybuje od $84.4K za year pre T1 do $233K za year pre T6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $98K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Leidos. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
