DevOps inžinier odmeňovanie in United States v Leidos dosahuje $156K za year pre T4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $138K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Leidos. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
