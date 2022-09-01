Adresár spoločností
Leica Geosystems
Leica Geosystems Platy

Platy Leica Geosystems sa pohybujú od $45,188 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $120,142 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Leica Geosystems. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $116K

Full-Stack softvérový inžinier

Hardvérový inžinier
$120K
Ľudské zdroje
$45.2K

Produktový manažér
$109K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Leica Geosystems predstavuje Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $120,142. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Leica Geosystems je $112,185.

