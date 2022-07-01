Leia Platy

Adresár spoločností
Platy Leia sa pohybujú od $98,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $228,850 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Leia. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $165K
Dátový vedec
$98K
Manažér technických programov
$229K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Leia predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $228,850. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Leia je $165,000.

Ďalšie zdroje