Adresár spoločností
Legacy Health
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

Legacy Health Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v Legacy Health sa pohybuje od $101K do $140K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Legacy Health. Posledná aktualizácia: 12/8/2025

Priemerná celková odmena

$108K - $127K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$101K$108K$127K$140K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Dátový vedec príspevkovs v spoločnosti Legacy Health na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Legacy Health?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Dátový vedec ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Legacy Health in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $140,400. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Legacy Health pre pozíciu Dátový vedec in United States je $100,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Legacy Health

Súvisiace spoločnosti

  • Square
  • Stripe
  • Airbnb
  • Roblox
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/legacy-health/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.