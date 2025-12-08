Adresár spoločností
Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in India v Leena AI sa pohybuje od ₹6.79M do ₹9.27M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Leena AI. Posledná aktualizácia: 12/8/2025

Priemerná celková odmena

$82.7K - $100K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$77.3K$82.7K$100K$105K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Leena AI in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹9,266,343. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Leena AI pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in India je ₹6,789,993.

