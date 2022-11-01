Adresár spoločností
Ledcor
Ledcor Platy

Platy Ledcor sa pohybujú od $35,987 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $73,563 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ledcor. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Stavebný inžinier
Median $62.3K
Projektový manažér
Median $46.5K
Obchodný analytik
$36K

Softvérový inžinier
$73.6K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Ledcor predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $73,563. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ledcor je $54,400.

