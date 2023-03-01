Adresár spoločností
LeasePlan
LeasePlan Platy

Platy LeasePlan sa pohybujú od $10,235 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $159,100 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LeasePlan. Posledná aktualizácia: 9/8/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $90.6K
Obchodný analytik
$68.6K
Dátový analytik
$70.4K

Dátový vedec
$10.2K
Produktový dizajnér
$87K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$111K
Manažér softvérového inžinierstva
$159K
Architekt riešení
$122K
Najlepšie platenú pozíciu v LeasePlan predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $159,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LeasePlan je $88,797.

