LearnUpon
LearnUpon Platy

Platy LearnUpon sa pohybujú od $36,836 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $52,253 pre Zákaznícky servis na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LearnUpon. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Zákaznícky servis
$52.3K
Softvérový inžinier
$36.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v LearnUpon predstavuje Zákaznícky servis at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $52,253. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LearnUpon je $44,544.

