Adresár spoločností
LeapXpert
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

LeapXpert Platy

Mediánový plat LeapXpert je $106,624 pre Manažér softvérového inžinierstva . Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LeapXpert. Posledná aktualizácia: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Manažér softvérového inžinierstva
$107K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v LeapXpert predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $106,624. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v LeapXpert je $106,624.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre LeapXpert

Súvisiace spoločnosti

  • Pinterest
  • SoFi
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Lyft
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/leapxpert/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.