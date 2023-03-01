Adresár Spoločností
Leapwork
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Leapwork Platy

Platový rozsah Leapwork sa pohybuje od $77,028 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $134,712 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Leapwork. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Produktový dizajnér
$77.5K
Produktový manažér
$78K
Predaj
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Softvérový inžinier
$77K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Leapwork, є Predaj at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $134,712. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Leapwork, становить $77,748.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Leapwork

Súvisiace spoločnosti

  • Lyft
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje