LeanIX Platy

Platy LeanIX sa pohybujú od $57,897 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $101,654 pre Manažérsky konzultant na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov LeanIX. Posledná aktualizácia: 9/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $69.4K
Manažérsky konzultant
Median $102K
Informačný technológ (IT)
$69.3K

Produktový dizajnér
$57.9K
Manažér softvérového inžinierstva
$83.2K
Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


