League Platy

Platový rozsah League sa pohybuje od $68,665 v celkovej kompenzácii ročne pre Rozvoj obchodu na spodnom konci do $150,750 pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov League. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Backend softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $120K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $150K

Rozvoj obchodu
$68.7K
Copywriter
$70.9K
Právne oddelenie
$144K
Produktový dizajnér
$116K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$151K
FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в League, е Analytik kybernetickej bezpečnosti at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $150,750. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в League, е $132,102.

