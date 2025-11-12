Adresár spoločností
Lattice
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Backend softvérový inžinier

Lattice Backend softvérový inžinier Platy

Backend softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Lattice dosahuje $247K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $234K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lattice. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
Software Engineer I(Začiatočnícka úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Software Engineer
$247K
$230K
$17.5K
$0
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Lattice podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

3 years post-termination exercise window.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Lattice in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $269,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lattice pre pozíciu Backend softvérový inžinier in United States je $225,000.

Ďalšie zdroje