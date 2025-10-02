Adresár spoločností
Latham & Watkins
  • Platy
  • Právne

  • Všetky platy Právne

  • New York City Area

Latham & Watkins Právne Platy v New York City Area

Mediánový Právne kompenzačný balík in New York City Area v Latham & Watkins dosahuje $324K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Latham & Watkins. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Latham & Watkins
Legal
New York, NY
Celkom za rok
$324K
Úroveň
L3
Základný plat
$260K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$63.8K
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Latham & Watkins?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Právne v Latham & Watkins in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $455,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Latham & Watkins pre pozíciu Právne in New York City Area je $315,000.

Ďalšie zdroje