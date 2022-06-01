Adresár spoločností
Landor
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Landor Platy

Platy Landor sa pohybujú od $32,170 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $90,000 pre Marketing na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Landor. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Marketing
Median $90K
Účtovník
$78.4K
Produktový dizajnér
$32.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Landor predstavuje Marketing s ročnou celkovou odmenou $90,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Landor je $78,390.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Landor

Súvisiace spoločnosti

  • Databricks
  • Dropbox
  • Netflix
  • SoFi
  • Amazon
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje