Adresár spoločností
Lamoda
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Obchodný analytik

  • Všetky platy Obchodný analytik

  • Moscow Metro Area

Lamoda Obchodný analytik Platy v Moscow Metro Area

Mediánový Obchodný analytik kompenzačný balík in Moscow Metro Area v Lamoda dosahuje RUB 3.03M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lamoda. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Lamoda
Business Analyst
Moscow, MC, Russia
Celkom za rok
RUB 3.03M
Úroveň
L2
Základný plat
RUB 2.8M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 233K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Lamoda?

RUB 13.36M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Obchodný analytik ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný analytik v Lamoda in Moscow Metro Area predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 7,801,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lamoda pre pozíciu Obchodný analytik in Moscow Metro Area je RUB 3,031,156.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Lamoda

Súvisiace spoločnosti

  • Myntra
  • MATCHESFASHION
  • BIGGBY COFFEE
  • AJIO
  • Farfetch
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje