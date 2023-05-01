Adresár spoločností
Lambda
Lambda Platy

Platy Lambda sa pohybujú od $119,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $301,500 pre Predaj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Lambda. Posledná aktualizácia: 10/19/2025

Softvérový inžinier
Median $270K
Marketing
$251K
Marketingové operácie
$119K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Produktový manažér
$245K
Predaj
$302K
Architekt riešení
$231K
Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Lambda predstavuje Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $301,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lambda je $248,010.

Ďalšie zdroje