Lam Research
  • Platy
  • Manažér technických programov

  • Všetky platy Manažér technických programov

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Manažér technických programov Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Manažér technických programov kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Lam Research dosahuje $209K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lam Research. Posledná aktualizácia: 10/2/2025

Mediánový balík
company icon
Lam Research
Technical Program Manager
Fremont, CA
Celkom za rok
$209K
Úroveň
L4
Základný plat
$167K
Stock (/yr)
$22K
Bonus
$20K
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Lam Research?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Lam Research podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér technických programov at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $266,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Manažér technických programov role in San Francisco Bay Area is $207,000.

Ďalšie zdroje