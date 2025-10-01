Adresár spoločností
Lam Research
  • Platy
  • Strojný inžinier

  • Všetky platy Strojný inžinier

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Strojný inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Strojný inžinier kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Lam Research dosahuje $155K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lam Research. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Lam Research
Mechatronics Engineer
Fremont, CA
Celkom za rok
$155K
Úroveň
L3
Základný plat
$135K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
3 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Lam Research?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Lam Research podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Zahrnuté pozície

Manufacturing Engineer

Mechatronics Engineer

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Strojný inžinier v Lam Research in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $200,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lam Research pre pozíciu Strojný inžinier in San Francisco Bay Area je $140,700.

