Lam Research Materiálový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Lam Research. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Lam Research podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Materiálový inžinier v Lam Research in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $210,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Lam Research pre pozíciu Materiálový inžinier in San Francisco Bay Area je $191,667.

