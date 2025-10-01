Adresár spoločností
Labelbox
Labelbox Softvérový inžinier Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in San Francisco Bay Area v Labelbox dosahuje $225K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Labelbox. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Labelbox
Full-Stack Software Engineer
San Francisco, CA
Celkom za rok
$225K
Úroveň
L3
Základný plat
$215K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Labelbox?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Labelbox in San Francisco Bay Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $281,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Labelbox pre pozíciu Softvérový inžinier in San Francisco Bay Area je $202,500.

